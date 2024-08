Anche Post Malone va alla scoperta del country con "F-1 Trillion"

"F-1 Trillion” è stato preceduto da una serie di successi, tra cui "Guy For That" con Luke Combs, con oltre 27 milioni di stream su Spotify che ha ricevuto ampi consensi dalla critica. "Dopo un brano country di successo, Post Malone ha trovato l’uomo giusto per un altro banger country: Luke Combs" ha scritto "Rolling Stone", mentre il "New York Times" ha lodato l'album per i suoi omaggi ai classici del country e al power country degli anni 90 e per come l’artista abbia incluso racconti di ribellione con la star del bluegrass di nuova generazione Billy Strings, oltre alla ballata in cui immagina il futuro matrimonio di sua figlia.