Post Malone cade sul palco e si fa male alle costole: finisce il concerto ma taglia la scaletta

E' successo l'altra sera durante un suo concerto a St. Louis, nel Missouri. L'artista non ha visto una "buca" che i tecnici avevano aperto sul palco per far passare le chitarre e che non era stata richiusa bene e ci è finito dentro cadendo e sbattendo il torace e la testa violentemente a terra. Poco dopo essere stato portato via però il rapper è tornato per scusarsi con i fan e rassicurarli e ha voluto concludere il live tagliando però la scaletta ed eseguendo solo altri due brani.

"St. Louis, sono davvero desolato di aver rovinato lo show", ha detto Malone rivolgendosi ai fan che attendevano notizie e ha poi aggiunto scherzando: "Quando tornerò qui a suonare, vi prometto che non farò altri disastri". Poi si è più volte scusato visibilmente dispiaciuto, spiegando la dinamica della caduta: "Grazie della pazienza, e scusatemi. C’era un enorme buco sul palco e ci sono proprio finito dentro".

Sui social, il giorno dopo, l'artista ha condiviso un video in cui ha rassicurato tutti sulle sue condizioni. Si era diffusa infatti la voce che si fosse rotto le costole, cosa non vera, come ha spiegato il manager del rapper e lo stesso Malone: "Sono appena tornato dall’ospedale, va tutto bene, mi hanno dato degli antidolorifici così adesso posso tornare in tour", che si è nuovamente scusato con il pubblico di St. Louis molto rammaricato per aver dovuto interrompere anticipatamente il concerto: "Volevo scusarmi con il pubblico di St. Louis e ringraziare tutti di essere venuti al mio show. La prossima volta che passo a suonare in città farò uno show di due ore così da recuperare le canzoni che non sono riuscito a suonare sabato".

Sul suo profilo Instagram ufficiale poi il manager dell'artista ha specificato: "Post Malone non si è rotto tre costole. Abbiamo fatto i raggi X in ospedale dopo il concerto e i medici hanno dichiarato che è solo una contusione alle costole".