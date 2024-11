Rimettere in pista i Linkin Park non era un'impresa facile e Mike Shinoda e soci avevano un'unica certezza: Chester Bennington non poteva essere sostituito.

La soluzione l'ha offerta Emily Armstrong, nome noto nell'underground come fondatrice dei Dead Sara che si è inserita con intelligenza e la giusta passione insieme al nuovo batterista Colin Brittain. E' stato per i Linkin l'avvio della nuova era. I primi tre brani usciti del resto hanno dimostrato che l'attesa per questo ritorno era enorme e che le aspettative non sono andate deluse, per l'equilibrio raggiunto tra un sound che resta un marchio di fabbrica e le inevitabili novità che garantiscono un futuro al progetto.