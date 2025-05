Duran Duran: "Abbiamo dimostrato di non essere una band usa e getta"

È vero che la critica non ci ha mai amato particolarmente, soprattutto nei primi anni. Ci hanno visto come una band di ragazzini che stava avendo successo molto rapidamente, hanno visto che avevamo un pubblico molto giovane e penso abbiano avuto un'idea sbagliata di cosa fossero davvero i Duran Duran. Nei nostri primi dischi ci sono canzoni molto profonde, come Tel Aviv, Night Boat, The Chaffeur. Ma hanno guardato il nostro pubblico e hanno pensato che saremmo scomparsi velocemente come eravamo arrivati come molte band giovanili. E invece siamo ancora qui, più di 40 anni dopo, ed è stato fantastico entrare nella Rock'n'Roll Hall of Fame, è un riconoscimento molto importante e prova che siamo qui per restare.