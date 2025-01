I Duran Duran tornano in tour in Italia: dal Circo Massimo agli I-Days di Milano

Dopo la doppia data sold out di Lucca dell'anno scorso i fan speravano in un tour che coprisse maggiormente la penisola e l'annuncio è finalmente arrivato. Il 2025 coincide con il quarantennale dell'esplosione della Duran-mania nel nostro Paese, con quella partecipazione al Festival di Sanremo 1985 mitizzata in ogni modo anche se in realtà il gruppo era già venuto in Italia diverse volte, partecipando per esempio a trasmissioni come "L'Orecchiocchio" e "Un milione al secondo" condotto da Pippo Baudo per promuovere l'album "Seven and the Ragged Tiger". Trasmissioni però con una eco decisamente più contenuta rispetto a quella del Festival per eccellenza nazionale, rimasto così impresso nella memoria del grande pubblico.