Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni verso le nozze: il "sì" previsto a giugno

Tommaso Paradiso starebbe per sposarsi. L'indiscrezione è della newsletter "Celebrity Watch" di Vanity Fair: la data cerchiata sul calendario sarebbe giugno 2026, la futura sposa è Carolina Sansoni, la compagna con cui il cantautore romano fa coppia da quasi dieci anni. Per ora nessuna conferma ufficiale, nessun annuncio social, nessun dettaglio su location o cerimonia. Solo la voce che gira, insistente, nelle ultime ore.