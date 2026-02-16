Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni verso le nozze: il "sì" previsto a giugno
Dopo la nascita della figlia Anna nel 2025, la coppia sarebbe pronta al matrimonio. Nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati
© Ufficio stampa
Tommaso Paradiso starebbe per sposarsi. L'indiscrezione è della newsletter "Celebrity Watch" di Vanity Fair: la data cerchiata sul calendario sarebbe giugno 2026, la futura sposa è Carolina Sansoni, la compagna con cui il cantautore romano fa coppia da quasi dieci anni. Per ora nessuna conferma ufficiale, nessun annuncio social, nessun dettaglio su location o cerimonia. Solo la voce che gira, insistente, nelle ultime ore.
Chi è Carolina Sansoni
Romana, lavora nel mondo della comunicazione digitale ed è indicata come fondatrice dell'agenzia Talk in Pills. Con Paradiso sta insieme dal 2017 ma ha sempre mantenuto un profilo basso, lontano dai riflettori che spesso circondano il cantautore. Poche apparizioni pubbliche, pochissimi contenuti condivisi online. Una scelta che i due sembrano aver fatto insieme, consapevolmente.
Una coppia che ha sempre tenuto tutto per sé
Nel 2025 sono diventati genitori della piccola Anna. Anche quella notizia l'hanno gestita con misura: niente racconto quotidiano sui social, nessuna copertina patinata. Un approccio che li distingue da buona parte delle coppie dello showbiz italiano e che rende ogni indiscrezione sulla loro vita privata ancora più pesante, proprio perché le notizie che li riguardano sono rare.
Due anni fa, in una delle poche occasioni in cui Paradiso aveva parlato della compagna, era uscita una frase che oggi torna in mente: lui la chiamava già "mia moglie" e la descriveva come uno "stabilizzatore d'umore", un punto fermo, una fonte di serenità e ispirazione. Parole che, alla luce di quello che circola adesso, suonano quasi come un anticipo.
I dettagli sul matrimonio: per ora solo il mese
Dei dettagli sulla cerimonia, per ora, si sa pochissimo. Circola il periodo, giugno appunto, e l'impressione che l'evento possa restare in linea con lo stile della coppia: discreto, senza annunci anticipati, lontano dal clamore. Ma sono ipotesi, non conferme. Né Paradiso né Sansoni hanno rilasciato dichiarazioni sulla notizia.
Se l'indiscrezione si rivelasse fondata, sarebbe un 2026 importante per il cantautore degli ex Thegiornalisti: prima la paternità, poi — forse — il matrimonio. I fan intanto aspettano. E sperano che stavolta il "sì" arrivi davvero.