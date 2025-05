Tommaso Paradiso in versione papà, le prime uscite con Anna tra le braccia

Tommaso Paradiso si dimostra un papà amorevole con Anna. Il suo invece è sparito quando il cantante aveva solo 6 mesi. "In una foto ero con Carlo Verdone, al quale voglio un gran bene. La frase che avevo postato era: 'Ma forse cerco solo un padre'. Lui ha scritto: 'Ma guarda che un padre ce l'hai'" ha raccontato Tommaso a Repubblica, a proposito dell'unico contatto che ha avuto con il genitore in tutti questi anni, quando l'uomo ha lasciato un commento sotto un suo scatto social. "Non ho mai risposto, non voglio farmi del male, non voglio cercare tormento. Non so cosa lui abbia fatto nella vita e il suo volto l'ho visto solo quella volta, quando sono risalito al profilo. Non ho provato emozioni".