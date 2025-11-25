Tommaso Paradiso torna con "Casa Paradiso": "Casa è la definizione di serenità"

Il cantautore ha presentato a Milano il nuovo lavoro in uscita venerdì 28 novembredi Massimo Longoni
© Mattia Guolo
Casa discografica nuova, agenzia concerti nuova, vita nuova. Tommaso Paradiso riparte da capo e lo fa con "Casa Paradiso", il nuovo album in uscita venerdì 28 novembre. Un lavoro con cui il cantautore romano torna a casa e raccoglie nel suo luogo musicale tutto ciò che conta: storie, nostalgie, archivi emotivi e desideri, condensati in 10 canzoni che suonano come stanze abitate. "Ho un'ossessione per la casa in generale - racconta lui in occasione della presentazione dell'album alla stampa, a Milano -. Ma soprattutto per me la casa è il luogo ameno, la definizione della serenità e dell'amore. In qualunque punto del mondo mi trovi il mio pensiero felice è quello di tornare a casa". E per il Festival di Sanremo butta lì sornione: "Andarci? Il mio nome viene fatto ogni anno e non ci sono mai andato. Per la statistica prima o poi dovrò andare...".
© Ufficio stampa
Presentato nel giorno in cui si celebra la giornata contro la violenza sulle donne ("Mi fa molto piacere perché da quando faccio questo mestiere mi sta molto a cuore questo tema: vengo da una famiglia matriarcale. Sono nato da una famiglia monogenitoriale, con cinque sorelle e ora vivo con la mia compagna Carolina e abbiamo una figlia") "Casa Paradiso" è un album, come tutti quelli del cantautore, che affonda nella vita vissuta. "Attraverso il disco racconto le cose che mi sono successe negli ultimi tre o quattro anni - spiega -. Non c'è solo la nascita di mia figlia perché è arrivata dopo, ma scriverò sicuramente una canzone". Tommaso Paradiso avverte molto il peso del difficile momento storico che stiamo attraversando e la potenziale contraddizione di realizzare della musica leggera. "Me lo sono chiesto più volte - dice -. Se dovessi basarmi su quello che vedo quando accendo la tv, tra guerre e miserie, l'ultima cosa che verrebbe voglia di fare è della musica con una certa spensieratezza. Ma poi ho pensato che in realtà questa è anche la funzione della musica".
Il cantautore spiega poi i motivi del cambio di etichetta, che lo ha visto passare da Universal, con cui ha iniziato il percorso solista, a Sony. "Il punto è che quando ho firmato il precedente contratto, subito dopo è cambiato tutto - sottolinea -, sono andate via persone con cui avevo raggiunto l'accordo e ne sono arrivate altre che avevano altri generi musicali a cui dare la precedenza. E io mi sono trovato un po' ai margini". Adesso invece la situazione è ben diversa, come lo è sul fronte dei concerti che, per la prima volta, saranno organizzati da Live Nation. "Stiamo lavorando in questi giorni allo spettacolo che ancora non so come sarà - spiega -, la band è confermata, quindi saremo in dieci sul palco. E la scaletta avrà ovviamente alcuni brani nuovi ma soprattutto la canzoni più amate perché io sono uno di quelli che tende a favorire il pubblico".
1. Lasciamene un po’
2. Forse
3. Tornare a casa
4. Goditela
5. Comunque splendido
6. 70.000 voci
7. Citofonare Paradiso
8. Ma come fanno i rapper feat. Setak
9. Non mi va
10. Spettacolo
15 aprile – Gorizia – PalaBigot (data zero)
18 aprile – Roma – Palazzo dello Sport
19 aprile – Roma – Palazzo dello Sport
22 aprile – Milano – Unipol Forum
23 aprile – Torino – Inalpi Arena
25 aprile – Bologna – Unipol Arena
26 aprile – Padova – Kioene Arena
28 aprile – Firenze – Mandela Forum
30 aprile – Napoli – Palapartenope
29 novembre H 17:00 – Roma – Feltrinelli | Largo di Torre Argentina, 5A
30 novembre H 18:00 – Milano – Feltrinelli | Piazza Piemonte, 2
4 dicembre H 18:00 – Napoli – Feltrinelli | Stazione Centrale P.zza Giuseppe Garibaldi