Tommaso Paradiso torna con "Casa Paradiso": "Casa è la definizione di serenità"

Il cantautore spiega poi i motivi del cambio di etichetta, che lo ha visto passare da Universal, con cui ha iniziato il percorso solista, a Sony. "Il punto è che quando ho firmato il precedente contratto, subito dopo è cambiato tutto - sottolinea -, sono andate via persone con cui avevo raggiunto l'accordo e ne sono arrivate altre che avevano altri generi musicali a cui dare la precedenza. E io mi sono trovato un po' ai margini". Adesso invece la situazione è ben diversa, come lo è sul fronte dei concerti che, per la prima volta, saranno organizzati da Live Nation. "Stiamo lavorando in questi giorni allo spettacolo che ancora non so come sarà - spiega -, la band è confermata, quindi saremo in dieci sul palco. E la scaletta avrà ovviamente alcuni brani nuovi ma soprattutto la canzoni più amate perché io sono uno di quelli che tende a favorire il pubblico".