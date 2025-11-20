Per Eros Ramazzotti il nuovo album è "Una storia importante": "Il pop non morirà mai"

Insieme ad Aurora, Eros Ramazzotti ha ripercorso la sua carriera in un gioco fotografico. Il cantante ha ricordato l'incontro con Tina Turner e quello con Michael Jackson. Ha raccontato con gioia e commozione del tour con Jovanotti e Pino Daniele e ha rivissuto il momento in cui ha segnato un gol su assist di Diego Armando Maradona durante una partita di beneficenza. Non sono mancati i riferimenti ai momenti che hanno segnato la sua carriera: "Sanremo è stato il mio primo grande trionfo, da lì è partita tutta la mia carriera internazionale. Non dimenticherò mai quel momento, anche perché ero molto giovane e non avevo idea di cosa mi stesse succedendo". E, naturalmente, non poteva mancare un pensiero per Pippo Baudo, che lo ha lanciato in tv: "Pippo è stato come un secondo padre per me, sempre pronto a darmi un consiglio e a farmi sentire a casa".