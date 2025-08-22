Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
"Mi día preferido"

Eros Ramazzotti pubblica il suo nuovo singolo "Il mio giorno preferito"

E a febbraio parte il tour mondiale "Una storia importante World Tour" con una première prevista per il 17 ottobre allo Ziggo Dome di Amsterdam

22 Ago 2025 - 09:04
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

E' uscito "Il mio giorno preferito (Mi día preferido)", il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, pubblicato a distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico e dopo aver annunciato il viaggio musicale "Una storia importante World Tour". 
Scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano e prodotto da CanovA, si tratta di un brano pop dallo spirito contemporaneo, che conferma ancora una volta la capacità di Eros di rinnovarsi. Tra solitudine e desiderio di evasione, "Il mio giorno preferito" è una rinascita affettiva che trasforma l’ordinario in qualcosa di speciale parlando al cuore senza perdere contatto con il presente.

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Il video

 "Il mio giorno preferito" è accompagnato da un videoclip con la regia di Giacomo Triglia, un mosaico di volti, gesti e sguardi che raccontano la musica di Eros attraverso un intreccio di emozioni diverse vissute, mentre il ritmo scorre in cuffia e ognuno è immerso nel proprio silenzio e nella propria storia, eppure parte di un respiro comune.

Il contest

 In occasione dell’uscita del nuovo singolo, Eros Ramazzotti ha lanciato un contest mondiale esclusivo, attraverso il pre save del brano, che permetterà al vincitore di partecipare al World Tour Gala Première previsto il 17 ottobre allo Ziggo Dome di Amsterdam. 

Leggi anche

Eros Ramazzotti si prepara a girare il mondo in tour annunciando il nuovo singolo "Il mio giorno preferito"

40 anni di successi internazionali

  La straordinaria risposta del pubblico non lascia dubbi: con oltre 80 milioni di dischi venduti e 5 miliardi di ascolti globali, Eros Ramazzotti continua a stupire con la forza e l’energia di oltre 40 anni di successi internazionali.

Il tour

 "Una storia importante World Tour" inizierà a febbraio 2026 e sarà anticipato dal doppio appuntamento del 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam per l’esclusivo e unico WORLD TOUR GALA PREMIÈRE. Il tour, diviso in 4 leg, toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina decretando anche l’attesissimo ritorno di Eros Ramazzotti negli stadi italiani.

Queste le date
 

17 Ottobre 2025 – Amsterdam, Ziggo Dome - Symphonica In Rosso - World Tour Gala Première

18 Ottobre 2025 – Amsterdam, Ziggo Dome - Symphonica In Rosso - World Tour Gala Première

14 Febbraio 2026 – Paris, Accor Arena

16 Febbraio 2026 – Strasbourg, Zenith

18 Febbraio 2026 – Nice, Palais Nikaia

22 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National

23 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National

25 Febbraio 2026 – Munchen, Olympiahalle

28 Febbraio 2026 – Hamburg, Barclays Arena

2 Marzo 2026 – Berlin, Uber Arena

4 Marzo 2026 – Copenhagen, Royal Arena

6 Marzo 2026 – Oslo, Unity Arena

8 Marzo 2026 – Gothenburg, Scandinavium

12 Marzo 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena

16 Marzo 2026 – Zurich, Hallenstadion

20 Marzo 2026 – Frankfurt, Festhalle

22 Marzo 2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

24 Marzo 2026 – Geneva, Arena Geneve

27 Marzo 2026 – Lyon, Ldlc Arena

29 Marzo 2026 – Toulon, Zenith

6 Aprile 2026 – Kaunas, Žalgirio Arena

8 Aprile 2026 – Krakow, Tauron Arena Krakow

10 Aprile 2026 – Prague, 02 Arena

13 Aprile 2026 – Wien, Wiener Stadthalle D

16 Aprile 2026 – Bratislava, Tipos Arena

19 Aprile 2026 – Budapest, Mvm Dome

22 Aprile 2026 – Bucharest, Laminor Arena

24 Aprile 2026 – Sofia, Arena 8888

26 Aprile 2026 – Belgrade, Belgrade Arena

28 Aprile 2026 – Zagreb, Arena Zagreb

2 Maggio 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi

4 Maggio 2026 – Madrid, Movistar Arena

6 Maggio 2026 – Lisboa, Meo Arena

6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium

9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro

13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico

20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio

23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola

27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium

16 Ottobre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum

18 Ottobre 2026 – Montreal, Place Bell

22 Ottobre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre

24 Ottobre 2026 – New York, The Theater At Madison Square Garden

28 Ottobre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre

31 Ottobre 2026 – Miami, Kaseya Center

4 Novembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre

7 Novembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater

10 Novembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey

12 Novembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara

14 Novembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx

18 Novembre 2026 – San Josè, Estadio Nacional De Costa Rica

21 Novembre 2026 – Bogota, Movistar Arena

24 Novembre 2026 – Lima, Arena 1

26 Novembre 2026 – Santiago, Movistar Arena

28 Novembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena

30 Novembre 2026 – São Paulo, Vibra São Paulo

Ti potrebbe interessare

eros ramazzotti
musica

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema