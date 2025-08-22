Eros Ramazzotti pubblica il suo nuovo singolo "Il mio giorno preferito"

E a febbraio parte il tour mondiale "Una storia importante World Tour" con una première prevista per il 17 ottobre allo Ziggo Dome di Amsterdam
E' uscito "Il mio giorno preferito (Mi día preferido)", il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, pubblicato a distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico e dopo aver annunciato il viaggio musicale "Una storia importante World Tour".
Scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano e prodotto da CanovA, si tratta di un brano pop dallo spirito contemporaneo, che conferma ancora una volta la capacità di Eros di rinnovarsi. Tra solitudine e desiderio di evasione, "Il mio giorno preferito" è una rinascita affettiva che trasforma l’ordinario in qualcosa di speciale parlando al cuore senza perdere contatto con il presente.
"Il mio giorno preferito" è accompagnato da un videoclip con la regia di Giacomo Triglia, un mosaico di volti, gesti e sguardi che raccontano la musica di Eros attraverso un intreccio di emozioni diverse vissute, mentre il ritmo scorre in cuffia e ognuno è immerso nel proprio silenzio e nella propria storia, eppure parte di un respiro comune.
In occasione dell’uscita del nuovo singolo, Eros Ramazzotti ha lanciato un contest mondiale esclusivo, attraverso il pre save del brano, che permetterà al vincitore di partecipare al World Tour Gala Première previsto il 17 ottobre allo Ziggo Dome di Amsterdam.
La straordinaria risposta del pubblico non lascia dubbi: con oltre 80 milioni di dischi venduti e 5 miliardi di ascolti globali, Eros Ramazzotti continua a stupire con la forza e l’energia di oltre 40 anni di successi internazionali.
"Una storia importante World Tour" inizierà a febbraio 2026 e sarà anticipato dal doppio appuntamento del 17 e 18 ottobre 2025 allo Ziggo Dome di Amsterdam per l’esclusivo e unico WORLD TOUR GALA PREMIÈRE. Il tour, diviso in 4 leg, toccherà 30 Paesi tra Europa intera, Nord America-Canada e America Latina decretando anche l’attesissimo ritorno di Eros Ramazzotti negli stadi italiani.
Queste le date
17 Ottobre 2025 – Amsterdam, Ziggo Dome - Symphonica In Rosso - World Tour Gala Première
18 Ottobre 2025 – Amsterdam, Ziggo Dome - Symphonica In Rosso - World Tour Gala Première
14 Febbraio 2026 – Paris, Accor Arena
16 Febbraio 2026 – Strasbourg, Zenith
18 Febbraio 2026 – Nice, Palais Nikaia
22 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National
23 Febbraio 2026 – Bruxelles, Forest National
25 Febbraio 2026 – Munchen, Olympiahalle
28 Febbraio 2026 – Hamburg, Barclays Arena
2 Marzo 2026 – Berlin, Uber Arena
4 Marzo 2026 – Copenhagen, Royal Arena
6 Marzo 2026 – Oslo, Unity Arena
8 Marzo 2026 – Gothenburg, Scandinavium
12 Marzo 2026 – Oberhausen, Rudolf Weber-Arena
16 Marzo 2026 – Zurich, Hallenstadion
20 Marzo 2026 – Frankfurt, Festhalle
22 Marzo 2026 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle
24 Marzo 2026 – Geneva, Arena Geneve
27 Marzo 2026 – Lyon, Ldlc Arena
29 Marzo 2026 – Toulon, Zenith
6 Aprile 2026 – Kaunas, Žalgirio Arena
8 Aprile 2026 – Krakow, Tauron Arena Krakow
10 Aprile 2026 – Prague, 02 Arena
13 Aprile 2026 – Wien, Wiener Stadthalle D
16 Aprile 2026 – Bratislava, Tipos Arena
19 Aprile 2026 – Budapest, Mvm Dome
22 Aprile 2026 – Bucharest, Laminor Arena
24 Aprile 2026 – Sofia, Arena 8888
26 Aprile 2026 – Belgrade, Belgrade Arena
28 Aprile 2026 – Zagreb, Arena Zagreb
2 Maggio 2026 – Barcelona, Palau Sant Jordi
4 Maggio 2026 – Madrid, Movistar Arena
6 Maggio 2026 – Lisboa, Meo Arena
6 Giugno 2026 – Udine, Bluenergy Stadium
9 Giugno 2026 – Milano, Stadio San Siro
13 Giugno 2026 – Napoli, Stadio Diego Armando Maradona
16 Giugno 2026 – Roma, Stadio Olimpico
20 Giugno 2026 – Messina, Stadio Franco Scoglio
23 Giugno 2026 – Bari, Stadio San Nicola
27 Giugno 2026 – Torino, Allianz Stadium
16 Ottobre 2026 – Toronto, Coca-Cola Coliseum
18 Ottobre 2026 – Montreal, Place Bell
22 Ottobre 2026 – Boston, Boch Center Wang Theatre
24 Ottobre 2026 – New York, The Theater At Madison Square Garden
28 Ottobre 2026 – Chicago, Rosemont Theatre
31 Ottobre 2026 – Miami, Kaseya Center
4 Novembre 2026 – Houston, Smart Financial Centre
7 Novembre 2026 – Los Angeles, Youtube Theater
10 Novembre 2026 – Monterrey, Arena Monterrey
12 Novembre 2026 – Guadalajara, Arena Guadalajara
14 Novembre 2026 – Mexico Df, Arena Cdmx
18 Novembre 2026 – San Josè, Estadio Nacional De Costa Rica
21 Novembre 2026 – Bogota, Movistar Arena
24 Novembre 2026 – Lima, Arena 1
26 Novembre 2026 – Santiago, Movistar Arena
28 Novembre 2026 – Buenos Aires, Movistar Arena
30 Novembre 2026 – São Paulo, Vibra São Paulo
