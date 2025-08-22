Eros Ramazzotti pubblica il suo nuovo singolo "Il mio giorno preferito"

E' uscito "Il mio giorno preferito (Mi día preferido)", il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, pubblicato a distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico e dopo aver annunciato il viaggio musicale "Una storia importante World Tour".

Scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano e prodotto da CanovA, si tratta di un brano pop dallo spirito contemporaneo, che conferma ancora una volta la capacità di Eros di rinnovarsi. Tra solitudine e desiderio di evasione, "Il mio giorno preferito" è una rinascita affettiva che trasforma l’ordinario in qualcosa di speciale parlando al cuore senza perdere contatto con il presente.