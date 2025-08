A distanza di tre anni dal più recente lavoro discografico Eros Ramazzotti pubblica venerdì 22 agosto il nuovo singolo "Il mio giorno preferito (Mi día preferido)" su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica in Italia e nel mondo. Scritto da Eros Ramazzotti, Edoardo D’Erme, Tommaso Paradiso, CanovA, Antonio Cirigliano e prodotto da CanovA (in versione italiana e spagnola) "Il mio giorno preferito" è un brano pop dallo spirito contemporaneo che conferma ancora una volta la capacità di Eros di rinnovarsi. Tra solitudine e desiderio di evasione, "Il mio giorno preferito" è una rinascita affettiva che trasforma l’ordinario in qualcosa di speciale parlando al cuore senza perdere contatto con il presente.