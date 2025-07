Eros Ramazzotti in vacanza con le due ex mogli Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli

"È per me famiglia e sarà sempre un pilastro delle mie giornate" aveva detto Eros Ramazzotti a proposito di Michelle Hunziker e infatti le foto da Mykonos dimostrano che c'è grande affiatamento. La famiglia non potrebbe essere più allargata. Con loro ci sono la figlia Aurora Ramazzotti con il compagno Goffredo Cerza e Cesare, il loro bambino. Ma sono presenti anche Sole e Celeste Trussardi che la conduttrice ha avuto dal secondo ex marito, Tomaso Trussardi. E poi la new entry, Nino Tronchetti Provera, con cui Michelle fa coppia da qualche mese e ormai diventato a pieno titolo uno del clan. Sui social non mancano le foto delle giornate di mare, in cui si vede tutta la complicità rimasta anche dopo che è finito l'amore.