Ormai Nino Tronchetti Provera sembra essere diventato uno di famiglia per Michelle Hunziker. La loro non è una vacanza romantica da piccioncini, ma l'imprenditore e la conduttrice sono al mare con tutto il clan di lei. Ci sono Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza con il piccolo Cesare e anche Sole e Celeste Trussardi. Pure Eros Ramazzotti ha raggiunto la sua ex moglie e tutto il resto della comitiva per qualche giorno di relax sotto il sole. Insomma, il clima è sereno e disteso e l'allegria di certo non manca. Ma Nino e Michelle sanno ritagliarsi qualche attimo solo per loro e lasciarsi andare alla passione.