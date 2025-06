Pochi giorni fa Michelle Hunziker, che negli ultimi tempi è stata accostata a diversi pretendenti, ha raccontato in un’intervista il suo trucco per non farsi beccare dai paparazzi con un uomo: “Incontrarsi in garage”. Evidentemente, se ora ha deciso di mostrarsi mano nella mano con Nino Tronchetti Provera a pochi passi da casa sua a Milano, significa che ha scelto di ufficializzare la nuova relazione. Pare che i due si frequentassero in segreto da almeno sei mesi, ma adesso è arrivato il momento di uscire alla luce del sole e sfoggiare la loro intesa anche davanti ai fotografi.