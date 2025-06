In un'intervista rilasciata al programma tedesco “Punkt 8”, Michelle Hunziker ha detto: "Gli uomini ne avevano paura e lo capisco". Per questo ha dovuto inventare un modo per proteggere la sua privacy: "Quando incontro un uomo, per tre mesi non ci sono titoli sui giornali perché ho imparato a evitare i paparazzi. I miei amici italiani, i paparazzi, ora vengono da me e mi dicono: ‘Michelle, sei diventata davvero brava'”. Ora che ha svelato che "garage e Airbnb" sono i suoi escamotage dovrà stare ancora più attenta. Intanto però Michelle si dichiara single: "Sì ancora, non so per quanto, ma per il pubblico sono ancora single".