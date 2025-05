Aurora Ramazzotti: "Eros e Michelle Hunziker non sono i classici nonni"

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono nonni dolcissimi, e Aurora Ramazzotti lo conferma. "Sono molto affettuosi, non sono nonni classici perché lavorano entrambi tantissimo e hanno anche a loro volte dei figli" ha spiegato. A volte, aggiunge, vorrebbe che fossero più presenti fisicamente: "Mi affido tantissimo a loro, ci sono sempre per me, ma non come vorrei che ci fossero. Non è una cosa che reputo sbagliata, mi fa soffrire, ma so che non è volontaria. Mi sono organizzata e ho preso una tata. Giudicare i genitori senza sapere da cosa derivano le loro imperfezioni è veramente stupido". Da parte sua, nessun giudizio negativo verso sua madre e suo padre:" Ti rendi conto di tantissime cose che prima non vedevi. Loro sono diventati genitori ancora quando io ero nella tarda adolescenza e continuo a vederli sotto tantissime luci e vesti. Prima dei miei coetanei, ho capito che non erano invincibili e supereroi", dice.