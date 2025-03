Palloncini ovunque, con uno gigante a forma di numero 2: gli anni che il piccolo Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ha compiuto. La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si trova in montagna con la sua grande famiglia per festeggiare questa giornata speciale. “Non avevo mai conosciuto davvero l’amore, la paura, la pazienza, la stanchezza, la fragilità, la tenerezza prima di te. Non sapevo di dare per scontati i respiri e i momenti di silenzio. Non avevo idea di cosa significasse essere presente pur rincorrendo il tempo che scappa veloce. – ha scritto Aurora sui social - Tanti auguri a te che mi hai già dato tanto più di quel che potessi sperare”.