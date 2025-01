Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza: “Da 8 anni ti amo e ho paura”

Aurora Ramazzotti ha ricevuto la proposta di matrimonio a Londra a dicembre e presto convolerà a nozze con Goffredo Cerza, suo compagno da otto anni (hanno festeggiato il settimo anniversario a ottobre ad Amsterdam). La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker pubblica una serie di scatti della loro vita insieme tra baci, abbracci, coccole e amore per il loro piccolo Cesare. Nella didascalia scrive un lungo messaggio per il fidanzato. “L’amore e la paura vanno a braccetto come due bambini alle elementari. Saltellano, altalenando, ogni tanto si menano, ma a vederli sembra quasi si completino a vicenda. Guai a chi scioglie quest’alleanza, gli uni senza gli altri collassano per assenza di sostegno. Devono compensarsi a vicenda, contaminarsi a vicenda: la paura dice all’amore ‘fai attenzione’ e l’amore risponde ‘per quello ho già te’. Per molto tempo ho fatto prevalere la paura, ero convinta di non essere abbastanza per nessuno, anche se in primis non bastavo a me stessa. C’era sempre un po’ più paura che amore”.