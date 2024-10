Eros Ramazzotti, tornato da poco single dopo la rottura con Dalila Gelsomino, è in ottimi rapporti con le sue ex mogli, Michelle Hunziker, mamma di Aurora, e Marica Pellegrinelli, madre di Raffaela Maria e Gabrio Tullio. La stima e il rispetto nonostante la fine dell’amore non sono mai venuti meno e hanno saputo creare una bella famiglia allargata. Aurora Ramazzotti, nata nel 1996, due anni fa lo ha reso nonno di Cesare Augusto.