Aurora non cerca di passare per la solita influencer perfetta. Si mostra per com’è, una ragazza normale con cui in tanti possono rivedersi. Il suo obiettivo è far vedere la realtà per quella che è, senza filtri e senza prendersi troppo sul serio, ma sempre con un messaggio sincero e vero. “Oggi ho partecipato a un programma televisivo molto divertente. – racconta Aurora Ramazzotti nelle storie - E’ stato bello e stimolante e sono super felice di averlo fatto, anche perché era uno di quei giorni in cui vedermi in video è davvero difficile. Oggi non mi piacevo, a chi non succede. Ma è più complesso amarsi quando quella fragilità la vedi tradotta in un’immagine che tanti guardano”.