Aurora Ramazzotti non ha ancora fissato la data delle nozze ma sarà nel 2026, anno in cui spegnerà 30 candeline. L’influencer, compagna di Goffredo Cerza e mamma di Cesare, è serena e risoluta: “Sono arrivata alla gravidanza con una consapevolezza del mio corpo diversa… Non potevo vivere senza criticarmi e giudicarmi costantemente e, dopo la gravidanza e il conseguente cambio fisico, questo non mi è più importato”. E di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dice: “Anche se mi affido tantissimo a loro, non sono presenti per me come vorrei”.