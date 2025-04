Michelle Hunziker contesa da due pretendenti

Michelle Hunziker è stata paparazzata in compagnia di Ugo Brachetti Peretti, 59enne presidente del gruppo Api ed ex marito di Isabella Borromeo, durante una cena a Milano. Lui le tocca il braccio con una certa confidenza. Sono apparsi a proprio agio, come se il rapporto collaudato. Con loro al ristorante c'erano anche Gabriele Muccino e Angelica Russo, ma non è stata l'unica occasione in cui i due sono stati sorpresi insieme. Qualche sera dopo ad esempio si sono rivisti da soli, sempre con atteggiamento complice, ma non ci sono indizi che dichiarino la natura del loro rapporto: se un flirt o una buna amicizia.