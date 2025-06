Celeste, nata dal matrimonio di Michelle Hunziker con Tomaso Trussardi, è stata la protagonista di una giornata speciale, immortalata in diversi scatti pubblicati online dalla conduttrice e dalla sorella Aurora Ramazzotti. “All here per Cece” ha scritto Michelle Hunziker condividendo un’immagine dei festeggiamenti per la Comunione della piccola Celeste. Nella foto compaiono, oltre a Celeste e Sole Trussardi, Aurora Ramazzotti con Goffredo Cerza, la manager Graziella Lopedota, il fratello Harold e persino il cagnolino di famiglia. Assente invece l’ex marito della showgirl.