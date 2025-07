Per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti l'estate è un periodo da trascorrere in famiglia. Mamma e figlia, legatissime e affiatate, partono spesso insieme per un periodo di stacco dalla città con Goffredo Cerza e il piccolo Cesare che non mancano mai all'appello. Nel 2023 sono stati tutti insieme in Sardegna, e con loro c'erano anche Sole e Celeste Trussardi (le bimbe che la conduttrice ha avuto dal secondo marito Tomaso Trussardi). L'anno scorso invece hanno concluso i mesi caldi in montagna e alla comitiva si aggiunto anche Eros Ramazzotti. Chissà che quest'anno non decidano di ripetere l'esperienza, coinvolgendo anche Nino Tronchetti Provera?