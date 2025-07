Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono stati sorpresi a passeggiare per le vie di Milano tra baci, abbracci e sguardi complici. Una coppia inaspettata ma già molto chiacchierata: lei, solare e amatissima dal pubblico, lui, manager discreto e lontano dai riflettori, sembrano trovare un perfetto equilibrio. Negli ultimi tempi Michelle, accostata a più di un presunto flirt, aveva svelato con ironia in un’intervista il suo segreto per evitare i paparazzi: “Incontrarsi in garage”. Ma ora la showgirl e l’imprenditore hanno deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole e sotto l’occhio attento dei follower.