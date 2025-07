Addio a Celso Valli: lui dietro i grandi successi italiani, da Eros Ramazzotti a Vasco Rossi e Claudio Baglioni

Con il nuovo millennio si aprono nuove collaborazioni, tra le quali spicca quella con Laura Pausini. Con lei realizza gli album "Tra te e il mare", "Resta in ascolto", "Io canto" e "Primavera in anticipo". Negli stessi anni però collabora anche con Renato Zero, Adriano Celentano, Ornella Vanoni, Carmen Consoli. E poi di nuovo con Vasco con cui lavora per "Siamo soli" e anche Jovanotti, per gli album "Buon sangue" e "Safari" e canzoni indimenticabili come "Mi fido di te" e "A te". Negli ultimi anni oltre a continuare a scrivere, produrre e arrangiare canzoni, per stelle affermate come per talenti emergenti, ha lavorato anche per trasmissioni televisive: con Adriano Celentano per "Rockpolitik" e "Adrian", con Gianni Morandi per "Non facciamoci prendere dal panico", e con Maria De Filippi per "Amici".