"Ho condiviso con lui momenti di vita e lavoro e ha saputo sempre consigliarmi nelle scelte decisive. Tutto l’ambiente musicale e dello spettacolo conosceva Luigi Zannoni e tutti sapevano che lui era il mio principale collaboratore", ha aggiunto Morandi. Che poi ha concluso: "Mi mancherà moltissimo. Ciao Luigi e grazie per tutto quello che hai fatto per me".

Immediati e numerosi i messaggi di condoglianze arrivati al cantante, da diversi personaggi noti dello showbiz italiano da Rudy Zerbi a Saturnino, Nek, Elena Sofia Ricci e molti altri.



Zannoni era anche socio al 5% della Mormora Music, di cui era anche amministratore unico, l’etichetta discografica fondata da Gianni Morandi e di cui l’artista detiene il restante 95%, come si legge in un articolo di Affari Italiani.