Al momento Morandi non ha svelato la vera ragione che lo ha costretto a bendare l'occhio ma, dopo l'incidente in giardino del 2021, anche i colleghi mostrano una certa apprensione per il cantante bolognese. Antonella Clerici gli domanda “Ma che è successo ancora?” mentre Emma Marrone si limita a un "Ma Gianni”, con una faccina sorridente.

Inevitabile il riferimento ad uno dei suoi brani cult "Fatti mandare dalla mamma" che i più scherzosi riprendono per scrivere: “Tranquilli, sa difendersi: se lo rivede gli spaccherà il muso”.

Ora non si può che attendere aggiornamenti dallo stesso super Gianni, che ama mettere zizzania sui social e creare hype.

L'incidente alla mano del marzo 2021

Gianni Morandi ha destato non poche preoccupazioni tre anni fa a marzo quando mentre stava bruciando delle sterpaglie in giardino è scivolato in avanti e ha subito gravi ustioni su varie parti del corpo: "Bruciature sul 15% del corpo, mani, gambe e anche un orecchio, il dolore è tanto e 'quando mi cambiano i bendaggi mi addormentano'", aveva detto Morandi sui social qualche settimana dopo l'incidente. Portato a Bologna dopo l'intervento del 118 era stato poi trasferito a Cesena in un centro specializzato e aveva subito ben due operazioni d'urgenza alla mano destra. Mentre infatti le ustioni su gambe, schiena e mano sinistra si erano rivelate di minore entità, i danni all'altra mano erano molto più gravi. Un incidente con i cui effetti il cantante bolognese ha dovuto fare i conti per lungo tempo. Solo nel settembre del 2022 infatti Gianni ha finalmente liberato la mano ustionata dalla benda e ha potuto nuovamente utilizzarla senza guanti protettivi o bendaggi. Da allora però si è dovuto sottoporre a lunghe sedute di fisioterapia per recuperare il movimento.