Dava fuoco alle sterpaglie, ustioni per Gianni Morandi: il cantante ricoverato a Cesena

Incidente in campagna per Gianni Morandi, ricoverato a Cesena in seguito ad alcune ustioni riportate. "Stava bruciando delle sterpaglie in giardino - spiegano dal suo entourage - quando è scivolato in avanti e ha subito un'ustione. Si è molto spaventato e lo hanno portato a Bologna dopo l'intervento del 118. Hanno poi deciso di trasferirlo a Cesena in un centro specializzato".