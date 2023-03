Gianni Morandi pubblica "Evviva!": "Non è ancora il tempo di fermarmi, a 78 anni faccio il primo tour nei Palasport"

"A 78 anni non pensavo di fare i Palasport - dice lui durante la presentazione che si è svolta a Milano -. Mi presenterò con una band fantastica di tredici elementi. Sarà un bell'impegno ma lo affronto con grande entusiasmo. Devo continuare a correre, anche se a ritmo più lento perché se ti fermi non riparti più. E non voglio arrivare a quel momento in cui ti metti con la copertina sulle gambe a guardare la tv".

Che Gianni Morandi non abbia intenzione di fermarsi è più che evidente. Dal marzo del 2021, quando rimase ustionato mentre dava fuoco alle sterpaglie in casa, il cantante è ripartito di slancio pubblicando una serie di singoli di successo con la collaborazione di Jovanotti, partecipando a due Festival di Sanremo, uno in gara e il seguente come co-conduttore, e ora pubblica un nuovo album, il primo dal 2017, e affronta un'esperienza inedita per lui come un tour nei Palasport. E tutto in fondo è nato proprio il giorno di quell'incidente. "Ero in ospedale e mi ha chiamato Jovanotti per chiedermi come stavo e per dirmi che mi avrebbe mandato una canzone per farmi allegria". Quella canzone era esattamente "L'allegria!", un singolo di grande successo che adesso trova spazio in questo album insieme agli altri usciti fino a oggi e a quattro inediti.

Nell'album cinque canzoni di Jovanotti Il rapporto con Jova è nel frattempo diventato sempre più importante, tanto che nell'album la sua firma ha un peso notevole. "Da quel momento è nata una collaborazione con lui che mi ha portato a frequentarlo, fare tante date con lui al 'Jova Beach Party' - continua Morandi -. Poi gli è venuto in mente di andare a Sanremo e ha scritto 'Apri tutte le porte'. Alla fine ci sono cinque canzoni sue, tra cui 'Evviva!' che dà il titolo al disco". Gli altri inediti sono "Stasera gioco in casa", una canzone con cui il cantante iniziava i 36 concerti che ha tenuto al Teatro Duse di Bologna tra il 2019 e il 2021, con la pausa forzata per la Pandemia, "Un milione di piccole tempeste", una ballata scritta da Federica Camba e Daniele Coro, e "Anna della porta accanto".

I Palasport, San Siro e lo show con Al Bano e Massimo Ranieri Ma poi c'è il "Go Gianni Go Tour". "La parte più bella della nostra vita di cantanti è stare in mezzo alla gente - sottolinea Morandi -. Ci sono quelli che amano la parte creativa. Io non sono un grande autore anche se qualcosa ho scritto ma sono soprattutto un interprete". Rispetto allo spettacolo del Duse sarà qualcosa di completamente diverso. "Ho una band di tredici persone capitanate dal chitarrista Luca Colombo che darà una dimensione sonora molto diversa - spiega -. Nei Palasport è più difficile ma magari proverò a creare anche un momento di intimità". Ma dopo i Palasport è un sogno immaginare una data a San Siro? "Non la immagino proprio, non sono una rockstar - si schermisce lui -, a me sembra già troppo immaginare questo tour". Magari potrebbe essere una data evento insieme ad Al Bano e Massimo Ranieri con cui, dopo il successo dell'esibizione sanremese, sembrava potesse nascere un progetto insieme che però al momento non si potrà fare. "Al Bano mi ha chiamato pochi giorni fa dispiaciuto - dice Morandi -. Mi ha detto che aveva già contattato diverse location in giro per il mondo ma purtroppo Ranieri è impegnato fino a ottobre. Gli ho detto di non preoccuparsi che qualcosa faremo in futuro, abbiamo tempo, siamo giovani...".

GO GIANNI GO! - LE DATE DEL TOUR 2023 DI GIANNI MORANDI

10 MARZO 2023 | RIMINI @ STADIUM RIMINI

12 MARZO 2023 | MILANO @ MEDIOLANUM FORUM-SOLD OUT

15 MARZO 2023 | FIRENZE @ NELSON MANDELA FORUM

18 MARZO 2023 |ROMA @ PALAZZO DELLO SPORT

21 MARZO 2023 | BOLOGNA @ UNIPOL ARENA

23 MARZO 2023 | TORINO @ PALA ALPITOUR

25 MARZO 2023 | ANCONA @ PALAPROMETEO

28 MARZO 2023 | BARI @ PALAFLORIO

30 MARZO 2023 | EBOLI @ PALASELE