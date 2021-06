Gianni Morandi: "Salvo per miracolo dal fuoco, canto per ricominciare"

" L'allegria " per Gianni Morandi non è solo il nuovo singolo scritto per lui da Jovanotti . E' una canzone "per ripartire" dopo il periodo buio della pandemia ma anche per "guarire" del tutto dall'incidente di cui porta ancora i segni sulla mano. Il brano prodotto dal gigante della produzione discografica Rick Rubin è stato presentato da Morandi in persona sul prato del Parco Lambro a Milano .

Morandi ha raccontato la terribile esperienza personale vissuta a marzo: "Volevo dare fuoco a un po' di rami secchi, ho avvisato la protezione civile. Purtroppo era rimasto fuori un pezzo di legno verde, ho provato a spingerlo dentro, sono caduto giù. Non so come ho fatto a tirarmi fuori, mi sono aggrappato a un ramo bruciacchiato e sono uscito, poi mi sono buttato sul prato. Per fare uno piccolo tratto e chiedere aiuto ho impiegato 20 minuti, piangevo per l'adrenalina e per il dolore. Mia moglie ha subito capito che c'era bisogno di un'ambulanza, mi hanno portato in ospedale, ho fatto 27 giorni di terapia intensiva".

Un calvario senza fine: "Quando sono tornato a casa ho pensato che era finita, ma non è così purtroppo, la mano destra mi dà ancora fastidio e non riesco a suonare. Ma sono qui, la mia faccia è ancora qui, il cielo mi ha aiutato".

Per Gianni tuffarsi in una nuova avventura musicale è stata fonte di ispirazione e di nuova energia: "Questa canzone ha cambiato il mio umore. Il passaggio che più mi piace è: 'Mi serve una botta di vita. Ci vuole un'azione che riapra la partita'. Il singolo ha significato proprio questo per me".

Quanto al rapporto con Lorenzo Cherubini (in collegamento con una videochiamata), spiega: "Da tempo chiedevo un pezzo a Lorenzo, sono un suo grande fan e mi sarebbe piaciuta una canzone fresca, vitale, un po' come 'Ragazzo Fortunato' o 'Penso positivo'. Lorenzo è un artista unico, innovativo, sempre avanti. Quando ho avuto l'incidente in giardino con il fuoco, bruciando le sterpaglie, ci siamo sentiti dall'ospedale ed è sempre stato molto affettuoso con me. Poi nei giorni della ripresa mi ha detto 'Gianni ho avuto un'idea, non mi sono dimenticato' e mi ha mandato 'L'allegria' che mi ha conquistato subito perché è travolgente e completamente diversa da tutto quello ho fatto. Un bellissimo regalo che a tutti e due è sembrato perfetto proprio per questo momento!".

