In quel post del 2018 Vasco aveva ricordato come aveva conosciuto Silvestri. "Non mi piace parlare del periodo in collegio. Stavo tutto il giorno con il libro aperto senza leggere una riga - aveva scritto -: cinque ore tutti i pomeriggi e non so come facessi. Ho rimosso. Pensavo, fantasticavo. L'unica cosa positiva era che potevo suonare un'ora al giorno la chitarra nel teatrino, e lì ho conosciuto Sergio Silvestri, il mio compagno di chitarra".