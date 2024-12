L’album era stato registrato in occasione delle ultime tre date del "Bollicine tour 1983" (il Teatro Tenda di Bologna, il Palasport di Cantù e la discoteca Verona 2000 in provincia di Verona): un disco carico di energia, adrenalina e atmosfera, un album che ha fatto conoscere parte del primo repertorio di Vasco a chi aveva scoperto l’artista solo dopo il successo di "Vita spericolata" e "Bollicine". Il disco, uscito nell’aprile 1984, ha venduto più di un milione di copie e finì per essere l’album di maggior successo in Italia quell’anno.