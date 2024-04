Alla cerimonia di premiazione a Gardone Riviera, nel Bresciano, erano ammesse solo 1500 persone ma ciò non ha impedito al popolo di Vasco di radunarsi in massa all'esterno dell'edificio che ospitava l'evento per festeggiare il proprio Komandante (che anche quest'anno si conferma il re di San Siro con ben otto sold out ). La Fondazione Il Vittoriale degli Italiani conferisce ogni anno un premio, il Premio del Vittoriale, a un personaggio illustre, considerato una figura iconica che ha introdotto idee o azioni innovative e influenzato notevolmente la società in cui viviamo.

Vasco Rossi: "D'Annunzio era un comandante, io non comando nemmeno me stesso"

Il rocker di Zocca ha accettato con gioia e sorpresa il premio: "Non sono abituato a ricevere riconoscimenti per la cultura. Sono un cantautore… un autore di musica rock. Noi musicanti, nella mentalità popolare, siamo più apparentati col mondo circense". Citando il "padrone di casa" Gabriele d'Annunzio, che nel 1921 eresse il Vittoriale per farne un regno della memoria della sua vita e di quella degli italiani nella Prima Guerra Mondiale, ha aggiunto:"D'Annunzio era un comandante vero. Io sono comandante con la k, ma in verità faccio fatica a comandare anche me stesso, pero' tutte le cose che ho fatto le ho fatte coinvolgendo altre persone", ha dichiarato Vasco sul palco. Il cantautore ha poi svelato come nascono le sue canzoni: "Devo essere in una dimensione senza tempo. Prendo la chitarra, escono delle armonie e cerco di dare parole con i suoni. Descrivo una sensazione usando l'irrazionalità e non so mai che canzone uscirà".