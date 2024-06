Quello attuale è un mondo che non piace a Vasco, che pur ha attraversato altri periodi storici critici. "Non dimenticatevi che vengo dagli anni 70, che non era proprio un bel periodo, non c'erano più concerti per il terrorismo - ha detto -. Se in quegli anni mi avessero detto che saremmo arrivati a questo punto, con un rischio nucleare e l'intelligenza artificiale utilizzata per fabbricare fake news, non ci avrei creduto. La guerra dovrebbe diventare un tabù".