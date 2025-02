Vasco Rossi "si fa in tre" per il suo compleanno (grazie all'IA): sui social i video

Vasco Rossi ha compiuto 73 anni e si è fatto gli auguri postando sul suo profilo Instagram due video goliardici a distanza di qualche ora. Il primo fatto con l'aiuto dell'IA, in cui il rocker di Zocca appare in tre versioni di età diverse. Lui bambino, lui giovane alle prime esperienze e poi oggi con il cappello da cowboy. A incorniciare la scena nel mini video palloncini colorati, in primo piano una torta a forma di chitarra elettrica, con tanto di candelina con il numero 73.