Vasco Rossi contro Salvini e il nuovo Codice della strada: "Arrestati se fumate una canna"

Vasco Rossi contesta le regole del nuovo Codice della strada, entrato in vigore sabato. E in un reel social, diventato immediatamente virale, attacca il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che delle nuove norme è stato uno dei principali fautori. "Il ministro Matteo Salvini ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni", sostiene Vasco, aggiungendo che "questo il ministro Salvini ha deciso per il vostro bene di fare".