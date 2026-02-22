In un comunicato, Daddario e Form hanno spiegato: "La decisione è stata presa con amore e rispetto. Continueremo a essere co-genitori del nostro bambino insieme e apprezziamo la privacy mentre attraversiamo questa transizione". Non sono stati resi noti i motivi della rottura né la tempistica effettiva della separazione. Quel che è certo è che l'attrice, 39 anni, ha depositato i documenti per il divorzio presso un tribunale di New York.