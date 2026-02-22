Cinema, Alexandra Daddario e Andrew Form si dicono addio
La star di "The White Lotus" chiede il divorzio dopo tre anni di matrimonio: "Decisione presa con amore e rispetto"
© Ansa
Un matrimonio celebrato sotto il sole di New Orleans, un figlio nato appena 15 mesi fa e ora la separazione. Alexandra Daddario e Andrew Form hanno deciso di mettere fine alla loro unione dopo poco più di tre anni. La notizia, riportata dai media americani, arriva come un fulmine a ciel sereno: l'attrice avrebbe presentato ufficialmente richiesta di divorzio a New York. La coppia, tuttavia, ha diffuso una dichiarazione congiunta dai toni distesi, sottolineando che la scelta è stata presa di comune accordo.
La dichiarazione: “Continueremo a essere co-genitori"
In un comunicato, Daddario e Form hanno spiegato: "La decisione è stata presa con amore e rispetto. Continueremo a essere co-genitori del nostro bambino insieme e apprezziamo la privacy mentre attraversiamo questa transizione". Non sono stati resi noti i motivi della rottura né la tempistica effettiva della separazione. Quel che è certo è che l'attrice, 39 anni, ha depositato i documenti per il divorzio presso un tribunale di New York.
Un amore nato in pandemia
La relazione tra Daddario e Form era sbocciata durante la pandemia. Dopo alcuni mesi insieme, la coppia aveva ufficializzato il legame su Instagram nel maggio 2021. Le nozze erano arrivate nel giugno 2022, con una cerimonia romantica a New Orleans. Dal loro matrimonio è nato un figlio, oggi di 15 mesi. Form, produttore cinematografico 57enne, è anche padre di Rowan e Julian, nati dalla precedente unione con l'attrice Jordana Brewster, con cui è stato sposato dal 2007 al 2021. L'ultima apparizione pubblica insieme risale allo scorso settembre, sul tappeto rosso di un evento benefico a Los Angeles. Nessun segnale evidente lasciava presagire una crisi imminente.
Il momento professionale di Daddario
La separazione arriva in una fase intensa per l'attrice, diventata un volto amatissimo del piccolo schermo grazie alla serie "The White Lotus", che le è valsa una nomination agli Emmy. In passato ha recitato anche in produzioni di grande richiamo come "Baywatch" e nella serie "Mayfair Witches". Per ora, la priorità dichiarata resta la serenità del figlio e la volontà di mantenere un rapporto collaborativo come genitori. Dopo tre anni di matrimonio e una storia nata lontano dai riflettori, la coppia sceglie di separarsi senza polemiche pubbliche.