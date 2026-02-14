Wanda Nara e Maxi Lopez, San Valentino tra ex: pace fatta dopo anni di tensioni
L'imprenditrice e l'ex calciatore trascorreranno il 14 febbraio insieme a Buenos Aires per un evento pubblico dopo un divorzio turbolento
Un San Valentino dal sapore inaspettato per Wanda Nara e Maxi Lopez. A sorpresa, l'ex coppia, separata dal 2013, passerà insieme il giorno degli innamorati, lasciandosi alle spalle anni di tensioni e scontri. I due, genitori di Valentino, Benedicto e Constantino, saranno tra i protagonisti del Festival del Banco Nación, evento molto atteso che si terrà nel weekend a Buenos Aires. Un'occasione pubblica che segna simbolicamente una nuova fase nel loro rapporto.
Il video social e l'ironia ritrovata
Ad annunciare l'insolito appuntamento è stata la stessa Wanda con un video pubblicato su Instagram. Nelle immagini, Maxi è nella cucina dell'ex moglie: tra sorrisi e battute, i due preparano biscotti come una coppia affiatata. "Maxi, sai cosa stavo pensando? Che era ovvio che mi avresti invitata a un appuntamento nel giorno degli innamorati!" scherza lei. Un siparietto leggero che testimonia un clima decisamente diverso rispetto al passato.
Dalle tensioni alla tregua
La fine del matrimonio, nel 2013, era stata tra le più chiacchierate del mondo dello spettacolo e dello sport, complice la relazione di Wanda con Mauro Icardi, allora compagno di squadra di Lopez alla Sampdoria. Una vicenda che aveva incrinato profondamente i rapporti tra i due ex coniugi. Negli anni successivi non sono mancati attriti, soprattutto legati a questioni economiche e familiari. La svolta è arrivata nel 2024, con un accordo che ha chiuso le vecchie dispute post divorzio, aprendo la strada a un dialogo più sereno. Nel 2025 è arrivato anche un segnale pubblico di distensione: la partecipazione di Maxi come concorrente a MasterChef Argentina, programma condotto proprio da Wanda. Un banco di prova mediatico che ha mostrato un rapporto ormai pacificato.
Un nuovo equilibrio dopo due matrimoni finiti
Anche la storia tra Wanda e Icardi si è conclusa nel 2025, chiudendo un capitolo che per anni aveva alimentato cronache rosa e polemiche. Oggi, archiviati rancori e battaglie legali, Wanda Nara e Maxi Lopez sembrano aver trovato un nuovo equilibrio, fondato soprattutto sul bene dei figli.