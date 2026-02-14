La fine del matrimonio, nel 2013, era stata tra le più chiacchierate del mondo dello spettacolo e dello sport, complice la relazione di Wanda con Mauro Icardi, allora compagno di squadra di Lopez alla Sampdoria. Una vicenda che aveva incrinato profondamente i rapporti tra i due ex coniugi. Negli anni successivi non sono mancati attriti, soprattutto legati a questioni economiche e familiari. La svolta è arrivata nel 2024, con un accordo che ha chiuso le vecchie dispute post divorzio, aprendo la strada a un dialogo più sereno. Nel 2025 è arrivato anche un segnale pubblico di distensione: la partecipazione di Maxi come concorrente a MasterChef Argentina, programma condotto proprio da Wanda. Un banco di prova mediatico che ha mostrato un rapporto ormai pacificato.