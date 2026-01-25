La pace è durata pochissimo. Le recenti dichiarazioni di Wanda Nara, che lasciavano intendere rapporti civili e contatti frequenti con l'ex marito Mauro Icardi, hanno avuto l'effetto opposto: riaprire una guerra che pare tutt'altro che chiusa. Nel giro di poche ore, il calciatore ha affidato ai social uno sfogo senza filtri, spazzando via ogni ipotesi di distensione. Icardi non usa mezzi termini. Smentisce con decisione la versione raccontata da Wanda e la accusa di costruire una narrazione falsa dei fatti.