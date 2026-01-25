Mauro Icardi contro Wanda Nara, nuova bufera social: accuse di menzogne e soldi spariti
Dopo le parole di lei alla stampa argentina, l'attaccante rompe il silenzio con un attacco durissimo e la showgirl rilancia sul tema del mantenimento
Wanda Nara Mauro Icardi © instagram
La pace è durata pochissimo. Le recenti dichiarazioni di Wanda Nara, che lasciavano intendere rapporti civili e contatti frequenti con l'ex marito Mauro Icardi, hanno avuto l'effetto opposto: riaprire una guerra che pare tutt'altro che chiusa. Nel giro di poche ore, il calciatore ha affidato ai social uno sfogo senza filtri, spazzando via ogni ipotesi di distensione. Icardi non usa mezzi termini. Smentisce con decisione la versione raccontata da Wanda e la accusa di costruire una narrazione falsa dei fatti.
Nei suoi messaggi parla di menzogne ripetute, di accuse infondate e di una gestione opaca dei loro rapporti, personali ed economici. Il punto più grave, secondo l'attaccante, riguarda presunte denunce strumentali e l'esclusione forzata dalle abitazioni di famiglia. Ma è il capitolo finanziario ad accendere maggiormente gli animi: Icardi sostiene di aver subito un danno economico enorme, quantificato in circa sette milioni di euro. Nel suo racconto, Wanda resta solo la madre delle sue figlie, una figura con cui i rapporti sarebbero ormai ridotti al minimo indispensabile, senza alcuno spazio per una riconciliazione umana o familiare.
La controreplica di Wanda: "Non rispetta i suoi doveri"
La risposta di Wanda Nara arriva puntuale e altrettanto tagliente. La conduttrice respinge ogni accusa di appropriazione indebita, rivendicando la propria autonomia economica e la correttezza fiscale. Poi ribalta l'attacco, spostando il dibattito su un terreno altrettanto delicato: quello delle responsabilità genitoriali. Secondo Wanda, il vero problema sarebbe l'inadempienza di Icardi nel pagamento del mantenimento e non manca una frecciata velenosa anche sul piano professionale, con un riferimento alle prestazioni sportive dell'ex marito, che lei collega alle tensioni e alle telefonate ricevute nei momenti cruciali.
Uno scontro senza fine
Tra accuse incrociate, versioni opposte e rancori mai sopiti, la distanza tra Mauro Icardi e Wanda Nara appare oggi più profonda che mai. Altro che tregua: la sensazione è che la battaglia, legale e mediatica, sia destinata a proseguire ancora a lungo.