Kim Kardashian e Lewis Hamilton al Super Bowl: il presunto flirt sugli spalti del Levi's Stadium
Il campione di Formula 1 e la star americana appaiono sempre più affiatati durante il match al Levi's Stadium
© X
Immortalati tra sguardi e sorrisi complici: Lewis Hamilton e Kim Kardashian sembrano non avere preoccupazioni sulle apparizioni in pubblico, tanto da apparire molto affiatati durante il Super Bowl 2026. Un gossip che gira da settimane in rete, quello sulla presunta relazione fra il campione di Formula 1 e la star americana. Sui social circolano diversi video che li ritraggono seduti vicini, impegnati in una conversazione, sugli spalti del Levi's Stadium di Santa Clara.
Il soggiorno a Parigi
Non è di certo la prima volta che i due vengono avvistati insieme: una scena analoga si era vista a Parigi, dove avrebbero alloggiato nello stesso hotel, secondo People. Sembrerebbe anche che Kardashian e Hamilton abbiano viaggiato a bordo dello stesso jet privato. "Si conoscono da anni, ma ora stanno passando più tempo insieme e stanno vedendo come possono evolvere le cose", ha rivelato una fonte vicina a Hamilton a Entertainment Tonight.
Kim Kardashian at the Super Bowl with her new boyfriend, Lewis Hamilton pic.twitter.com/LgP4wTAg7b— FearBuck (@FearedBuck) February 9, 2026
Il passato sentimentale di entrambi
Per Kim Kardashian si tratterebbe della prima frequentazione ufficiale, dopo il divorzio da Kanye West e un lungo periodo da single. D'altro canto, Hamilton negli anni è stato visto con diverse star al proprio fianco, tra cui la sorella di Kim, Kendall Jenner, Shakira, Rihanna e Gigi Hadid. Recente anche il rumor sull'avvistamento con Sofia Vergara, anche se le ultime immagini con Kim lasciano un ulteriore alone di mistero sullo stato sentimentale del pilota.