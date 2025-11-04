Kim Kardashian icona globale di moda, beauty e social
La 43enne star dei reality e aspirante avvocato attribuisce all'intelligenza artificiale un ruolo fondamentale nella riuscita dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense in California
Dopo la laurea a maggio in Giurisprudenza, Kim Kardashian attribuisce all'intelligenza artificiale un ruolo fondamentale nella riuscita dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense in California. La 43enne star dei reality e aspirante avvocato a "Vanity Fair" ha infatti confessato: "ChatGpt mi ha fatto fallire i test mentre studiavo per l'esame".
Kim Kardashian, che questa settimana attende i risultati del suo ultimo tentativo di abilitazione all'esercizio della professione forense in California, ha scherzato dicendo che se non dovesse superarla, il colpevole sarebbe chiaro: "Se non la supero, sapremo a chi dare la colpa... ChatGpt".
"Uso l'AI per la consulenza legale, quindi quando ho bisogno di sapere la risposta a una domanda, scatto una foto e la inserisco... Si sbaglia sempre... Mi ha fatto fallire i test... così poi mi arrabbio e urlo 'Mi hai fatto fallire. Perché l'hai fatto?'... ma continuo a consultare ChatGpt, è come una amicizia tossica. Gli dico: 'Ehi, se mi farai fallire verrò a prenderti...' e ha il coraggio di rispondermi: 'Questo ti sta solo insegnando a fidarti del tuo istinto... ormai è diventato il mio terapeuta".
La passione per la legge le scorre nelle vene: suo padre Robert Kardashian era un importante avvocato, parte del team di legali di O.J. Simpson. Kim ha raccontato di aver avuto sempre un forte interesse per le questioni legali, ma di aver deciso di intraprendere il percorso di studi durante la campagna per la liberazione di Alice Johnson, in particolare nel momento in cui incontrò Donald Trump per discuterne. "Ero seduta nella Roosevelt Room con un giudice che aveva condannato criminali e un sacco di persone davvero potenti e mi sono seduta lì e.. ho sentito il bisogno di saperne di più".
A maggio Kim Kardashian si è laureata in Giurisprudenza dopo un percorso di studi durato sei anni. La laurea è stata conseguita dopo aver completato il tirocinio legale durato 4 anni. In California è possibile non frequentare la facoltà di Giurisprudenza, è possibile infatti qualificarsi per l'esame di abilitazione alla professione forense sotto la supervisione di un avvocato abilitato. L'imprenditrice ha intrapreso questo percorso nel 2019. La Kardashian si è dedicata al progetto anima e corpo, per 18 ore a settimana per sei anni consecutivi, facendo contemporaneamente la mamma di quattro figli, gestendo attività commerciali e girando programmi televisivi.
