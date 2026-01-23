Per decenni il divorzio è stato un evento da gestire a bassa voce, quasi da nascondere. Un passaggio imbarazzante, una ferita da non esibire. Oggi, invece, qualcosa si è incrinato e non è necessariamente un male. In Italia come all'estero, soprattutto nel mondo anglosassone, la separazione sta cambiando linguaggio, estetica e rituali. Non più solo perdita, ma trasformazione. E, in alcuni casi, persino celebrazione.