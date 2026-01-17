Abituato a vincere sotto pressione, Tom Brady ammette che la sfida più dura non si è giocata su un campo da football. A 48 anni, l'ex quarterback più vincente della storia dell'NFL ha scelto di raccontarsi senza filtri, parlando del divorzio da Gisele Bündchen e di un momento personale che lo ha profondamente segnato. La separazione dalla supermodella brasiliana, arrivata nel 2022 dopo tredici anni di matrimonio, ha rappresentato uno spartiacque nella vita di Brady. "È stato difficile, mi ha messo alla prova" ha confessato.