Tom Brady si confessa dopo il ritiro: "Il divorzio da Gisele Bündchen è stata la sfida più dura"

L'ex campione dell'NFL rompe il silenzio e racconta un periodo difficile: la separazione dalla supermodella, le difficoltà familiari e l'addio al football

17 Gen 2026 - 11:31
Un particolare del taglio di Tom Brady, qui con Gisele Bündchen © -afp

Abituato a vincere sotto pressione, Tom Brady ammette che la sfida più dura non si è giocata su un campo da football. A 48 anni, l'ex quarterback più vincente della storia dell'NFL ha scelto di raccontarsi senza filtri, parlando del divorzio da Gisele Bündchen e di un momento personale che lo ha profondamente segnato. La separazione dalla supermodella brasiliana, arrivata nel 2022 dopo tredici anni di matrimonio, ha rappresentato uno spartiacque nella vita di Brady. "È stato difficile, mi ha messo alla prova" ha confessato.  

L'ultima stagione in NFL tra pressioni e problemi familiari

 Un passaggio doloroso, vissuto mentre cercava di tenere insieme carriera, famiglia e aspettative enormi, dentro e fuori dallo spogliatoio. Nel febbraio 2023 è arrivato il ritiro ufficiale dal football professionistico, dopo una carriera leggendaria culminata con sette vittorie al Super Bowl. Brady ha raccontato che la sua ultima stagione è stata particolarmente complicata: "Avevo molti problemi in famiglia. È stata una vera sfida". Un peso emotivo che ha accompagnato l'addio all'NFL.

I figli al centro della nuova vita

 Oggi la priorità assoluta di Tom Brady ha un nome chiaro: famiglia. È padre di tre figli, Jack, 18 anni, nato dalla relazione con Bridget Moynahan, e Benjamin e Vivian, rispettivamente di 16 e 13 anni, avuti con Gisele Bündchen. "Ora voglio dedicarmi a loro" ha ribadito, segnando l'inizio di una fase diversa, lontana dai riflettori dello sport giocato.

