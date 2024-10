Gisele Bündchen è incinta del terzo figlio, il primo con Joaquim Valente

Gisele Bündchen e Joaquim Valente si conoscono da molto tempo, poiché lui era l'insegnante di arti marziali della modella. Finché lei è stata sposata con Tom Brady, la loro è stata solo un'amicizia. I due sono stati avvistati per la prima volta insieme a novembre 2022 durante una vacanza nella provincia di Puntarenas, in Costa Rica, in compagnia dei due figli di Gisele. In quell'occasione hanno smentito un coinvolgimento sentimentale : pare infatti che la relazione non sia iniziata prima del giugno 2023.