Gisele Bundchen ha partorito, la modella e Joaquim Valente sono genitori

"Ricorda: la felicità è un lavoro interiore. Sei l’unica persona che può crearla" scriveva Gisele Bundchen solo pochi giorni fa, a corredo di un video in cui appariva in momenti di estrema felicità come abbracciare un albero, meditare, camminare in riva al mare e ovviamente carezzare il pancione che era già bello vistoso. Che il parto fosse imminente si capiva dalle immagini, e infatti nel giro di pochi giorni è arrivata la notizia della nascita del suo terzo bebè.