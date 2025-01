E' la prima volta che Gisele Bundchen mostra il pancione sui social, confermando di fatto una gravidanza della quale i fan erano a conoscenza ma di cui lei non aveva mai parlato ufficialmente. "Sono felici di questo nuovo capitolo della loro vita e non vedono l'ora di creare un ambiente sereno e amorevole per tutta la famiglia", aveva fatto sapere una fonte al magazine People. A far nascere i primi sospetti era stata l'assenza della modella alla sfilata di Victoria's Secret alla quale invece avevano preso parte tutti gli angeli "storici".