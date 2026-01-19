Le parole di Kutcher fanno pensare, quindi, a un riappacificamento con la Moore. La storia d'amore fra i due era arrivata al capolinea dopo i tradimenti scoperti dall'attrice e poi raccontati nella sua biografia Inside Out. La mia storia. Ad aggravare il tutto, l'aborto spontaneo di lei al sesto mese di gravidanza e la dipendenza da alcol e antidolorifici. Dopo la pubblicazione del libro di memorie di Demi Moore, Kutcher aveva raccontato in un'intervista di essere piuttosto contrariato per ciò che l'ex moglie aveva scritto. "Finalmente la stampa stava lasciando in pace me, Mila Kunis e la mia famiglia. Poi il giorno dopo i paparazzi erano davanti alla scuola dei miei figli", spiegava l'attore. Dissidi del passato che, però, ora sembrano lasciar spazio a rapporti più sereni.