Dopo una separazione difficile, i rapporti tra i due attori, insieme dal 2003 al 2013, potrebbero essere tornati distesi. Tutto inizia da "The Substance"
© agenzia
Demi Moore e Ashton Kutcher, quindici anni di differenza e sei di matrimonio. I due sono una fra le coppie più chiacchierate della Hollywood di inizio anni Duemila. I due avevano iniziato una frequentazione nel 2003 per poi convolare a nozze nel 2005. Nel 2013 la coppia finalizza ufficialmente il divorzio. Una rottura tutt'altro che pacifica, che aveva incrinato il rapporto fra i due. Ora, tuttavia, dei segnali di una ritrovata serenità sembrano farsi strada: Kutcher, in un'intervista, ha rivolto all'ex moglie parole di grande stima.
Il tutto è avvenuto in occasione dell'uscita di The Beauty, la nuova serie di Ryan Murphy che racconta il lato dark dell'alta moda. Qui Kutcher veste i panni di un miliardario che brevetta un farmaco tanto miracoloso quanto letale chiamato The Beauty. In un'intervista al programma televisivo americano Entertainment Tonight, Ashton Kutcher risponde sul perché del paragone con il film The Substance (2024), in cui Demi Moore è protagonista. "È per via dell'interpretazione di Demi in The Substance, ha ricevuto elogi straordinari, sono così orgoglioso di lei, è stata fantastica", ha commentato l'attore.
Le parole di Kutcher fanno pensare, quindi, a un riappacificamento con la Moore. La storia d'amore fra i due era arrivata al capolinea dopo i tradimenti scoperti dall'attrice e poi raccontati nella sua biografia Inside Out. La mia storia. Ad aggravare il tutto, l'aborto spontaneo di lei al sesto mese di gravidanza e la dipendenza da alcol e antidolorifici. Dopo la pubblicazione del libro di memorie di Demi Moore, Kutcher aveva raccontato in un'intervista di essere piuttosto contrariato per ciò che l'ex moglie aveva scritto. "Finalmente la stampa stava lasciando in pace me, Mila Kunis e la mia famiglia. Poi il giorno dopo i paparazzi erano davanti alla scuola dei miei figli", spiegava l'attore. Dissidi del passato che, però, ora sembrano lasciar spazio a rapporti più sereni.