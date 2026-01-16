Logo Tgcom24
Spettacolo
dalle passerelle al piccolo schermo

Bella Hadid debutta come attrice in una serie thriller

La supermodella statunitense è protagonista per Ryan Murphy nel thriller dalle tinte horror "The Beauty"

16 Gen 2026 - 07:00
© Instagram

© Instagram

Il lato oscuro della bellezza torna a far parlare di sé. E chi poteva interpretare al meglio il ruolo se non Bella Hadid? La super modella è al debutto come protagonista accanto alla cantante Meghan Trainor, Lux Pascal e alla moglie di Brooklyn Beckham, Nicola Peltz

Brivido in passerella

 La trama segue le morti misteriose di alcune top model avvenute in circostanze misteriose, sulle quali indagano gli agenti dell'FBI Cooper Madsen (Evan Peters) e Jordan Bennett (Rebecca Hall). Scoprono ben presto l'esistenza di un virus sessualmente trasmissibile che trasforma le persone in esseri di una bellezza straordinaria. Un miracolo estetico che comporta, però, conseguenze devastanti (il film "The Substance" insegna). 

Il ruolo di Bella Hadid

 Nel primo trailer si vede una Bella nei panni di una creatura aggressiva in preda a un'apparente mutazione, sfrecciare in tuta rossa sotto alla Torre Eiffel. L'ambientazione, infatti, si giostra fra Parigi, Venezia, Roma e New York. Da una parte la ricerca maniacale della perfezione, dall'altra una corsa contro il tempo per salvare l'umanità. Un'icona di stile Bella, che non ha avuto paura di mostrare le sue fragilità, raccontando ai follower il suo rapporto con la malattia di Lyme.

