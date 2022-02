Hadid, Bella… e fragile: "Tornavo sempre da uomini che abusavano di me"

L'immagine pubblica di Bella Hadid è quella di una donna forte, consapevole, sicura di sé e del proprio potere. Dietro l'immagine patinata però si nasconde una donna fragile, come lei stessa ha raccontato nel corso di un'intervista sul podcast VS Voices. "Ho iniziato a non avere limiti: sessualmente, fisicamente ed emotivamente. Per compiacere i miei uomini, ero arrivata a fare cose che non volevo fare" ha confidato parlando dei suoi amori che, con il senno di poi, definisce tossici.

"Da bambina ho sempre sentito che ciò che dicevo non veniva ascoltato. Sono cresciuta circondata da uomini che mi hanno fatto capire che la mia voce era meno importante della loro. Successivamente tutto questo l'ho trasferito nelle mie relazioni di coppia. Non essere in grado di difendere me stessa e far sentire la mia voce ha influenzato in modo molto intenso le mie relazioni, e il mio sistema nervoso è crollato" ha detto Bella, spiegando così il motivo per cui è sempre caduta in relazioni poco sane. Dal 2015 al 2019 ha vissuto una storia tira e molla con The Weekend, ma da qualche mese è in coppia con l'art director Marc Kalman.

Non è la prima volta che la Hadid si lascia andare a confidenze intime e personali, che svelano quello che c'è dietro all'immagine glamour da supermodella. Ha parlato in passato di ansia e depressione mostrandosi in lacrime sui social e della sua battaglia contro l'alcol. "Voglio condividere la parte più vera di me. Voglio dire che io sono anche così, che chi ha gli stessi problemi non è solo e che, soprattutto, è possibile uscirne", ha detto.

